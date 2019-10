6 casas de aluguel com piscinas de borda infinita espetaculares

Redação



Aproveitar um refrescante mergulho na piscina em um dia de muito calor, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou em diversos outros países, é uma diversão e tanto. A experiência se torna ainda mais agradável quando acompanhada de uma bela vista para o horizonte. Pensando nisso, o AlugueTemporada reuniu uma lista de piscinas de borda infinita em casas que podem ser alugadas por temporada pelo mundo.

Piscinas de borda infinita

1 – Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

Divulgação Vista da casa nas Ilhas Virgens Britânicas

Bela e intimista, esta casa de apenas um quarto nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, é a opção perfeita para uma viagem em casal ou com os filhos pequenos.

O local tem uma belíssima vista panorâmica para o mar e outras ilhas da região, que pode ser apreciada dentro da piscina da casa.

Valores: tarifa total por noite R$ 1.684; tarifa por pessoa por noite R$ 408.

2 – Rio de Janeiro, Brasil

Divulgação Casa no Rio de Janeiro também conta com uma bela piscina de borda infinita

Atrativa e popular, a cidade do Rio de Janeiro abriga esta mansão no bairro do Joá, entre a Barra da Tijuca e a Zona Sul, disponível para aluguel por temporada.

Além da piscina de borda infinita, a casa de cinco andares acomoda até dez pessoas e tem ainda quatro quartos, cinco banheiros e uma vista que dispensa comentários.

Valores: tarifa total por noite R$ 5.000; tarifa por pessoa por noite: R$ 500.

3 – Arizona, Estados Unidos

Divulgação No Arizona, a casa fica rodeada pela natureza

Esta casa de luxo com enorme piscina de borda infinita no estado do Arizona, nos Estados Unidos, é cercada de árvores e montanhas. Tudo soa perfeito para quem está em busca de tranquilidade. O local pode acomodar até 14 pessoas.

Valores: tarifa total por noite R$ 7.507; tarifa por pessoa por noite R$ 536.

4 – Montego Bay, Jamaica

Divulgação Na América Central, uma boa opção é uma casa na capital turística da Jamaica

Com cinco quartos, esta casa na capital turística da Jamaica acomoda até 12 pessoas e tem uma vista diferenciada para o mar. O local tem amplos cômodos abertos que aproveitam a luz solar e favorecem ainda mais a contemplação do horizonte.

Valores: tarifa total por noite R$ 7.834; tarifa por pessoa por noite R$ 652.

5 – Ibiraquera, Santa Catarina

Divulgação Além da bela piscina, a casa contam com cinco suítes

Com cinco suítes com vista para o mar, esta casa em Santa Catarina pode acomodar até 14 pessoas e é a dica perfeita para quem quer curtir um pôr do sol entre amigos dentro da piscina.

Valores: tarifa total por noite R$2.667; tarifa por pessoa por noite R$190.

6 – Puntarenas, Costa Rica

Divulgação Casa “flutuante” tem uma linda piscina e inúmeros outros atrativos

A piscina de borda infinita desta casa “flutuante” é apenas um dos inúmeros atrativos do local. Cercada pela natureza, com cômodos e móveis de madeira e vista para o mar, o imóvel acomoda até sete pessoas e é perfeito para esquecer um pouco a correria do dia a dia e relaxar com os amigos.

Valores: tarifa total por noite R$ 2.300; tarifa por pessoa por noite R$ 328.

