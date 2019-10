Está aberta a votação para eleger o tweet mais engraçado do Brasil

Da Redação, com assessoria



23/10/2019 | 10:18

A campanha #RindoAltoNoTwitter tem o objetivo de eleger o tweet mais engraçado já publicado no Brasil. A ação contou com a participação do público, que indicou os posts mais cômicos por meio da hashtag oficial. Agora, para escolher o seu favorito, basta acessar a enquete no perfil @TwitterBrasil. A votação está aberta até quinta-feira (24).

Os 12 finalistas foram definidos a partir de uma curadoria da equipe do Twitter Brasil, que levou em conta métricas de engajamento e boas práticas de conteúdo. Com base no levantamento, o humorista Marcelo Madureira e integrantes do MemeAwards – premiação capitaneada pela produtora de canais Flocks – chegaram aos quatro tweets que estão em votação.

Vale ressaltar que a campanha tem como objetivo ressaltar um lado marcante do Twitter. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma, com dados do Global Web Index, que ouviu usuários de 11 a 25 anos, 77% da chamada Geração Z associa o Twitter a humor e 71% das pessoas dessa faixa etária apontaram “acompanhar memes” como um dos motivos para estar na plataforma.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira os quatro finalistas da campanha #RindoAltoNoTwitter: