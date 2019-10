Acesso ao microfone e aos contatos: confira (e revogue) as permissões dadas aos seus apps

Sérgio Vinícius



É extremamente importante verificar as permissões dadas a aplicativos instalados em seu celular ou mesmo no computador. De acordo com a empresa de segurança ESET, esse tipo de precaução evita muitas dores de cabeça em médio ou longo prazo.

Todo app quer me ouvir e conhecer todos os meus amigos? A resposta é não (necessariamente). Mas há muitas empresas interessadas em vender esses dados. Os aplicativos que mais abusam dessas permissões são os de lanterna, que solicitam informações de contato e acesso ao microfone, por exemplo.

Em 2013, a Federal Trade Commission (FTC) chamou a atenção de algumas empresas que atuam no monitoramento desses aplicativos, pois algumas dessas permissões não correspondiam à sua política de privacidade em relação aos dados coletados.

Dica rápida

Reserve alguns minutos para desinstalar aplicativos não utilizados e verifique as permissões concedidas aos aplicativos que você deseja manter.

No Android, as permissões dos aplicativos ativados são verificadas na seção “Aplicativos e notificações” no menu “Configurações”. Procure o aplicativo e role para baixo até encontrar as permissões, analisando e desativando as que não forem consideradas necessárias.

O problema foi que nenhum consentimento foi dado pelos usuários para que o app o coletasse os dados. Se os aplicativos divulgam as permissões e sua política de privacidade corresponde à coleta e uso de dados, então nós, os usuários, somos os únicos que devemos estar atentos e determinar se os dados coletados estão dentro de um contexto.

“Nos perguntamos quais são as permissões que os aplicativos precisam? Avaliamos se existe um relacionamento entre as permissões solicitadas e a funcionalidade oferecida por eles? Tentamos pelo menos ler as permissões?”, analisa Tony Anscombe, Evangelista de Segurança Global e Embaixador da Indústria da ESET. “Infelizmente, a resposta é provavelmente ‘não’ e, na melhor das hipóteses, um simples ‘às vezes’.”

A ESET recomenda ter em mente que, ao fazer o download de um aplicativo, existem diversas opções disponíveis. Para demonstrar as diferenças entre aplicativos que fornecem funcionalidades semelhantes e as permissões solicitadas, os pesquisadores da empresa separaram em uma tabela, uma série de aplicativos de “economia de bateria” da loja do Google Play. Das cinco primeiras opções, compararam a quantidade de permissões pedidas na ordem em que apareceram:

Aplicativos com funcionalidade semelhante e as permissões solicitadas, resultado da pesquisa de “economia de bateria” na loja do Google Play.

Isso mostra como o número de permissões, tanto as principais como secundárias podem ser alteradas entre aplicativos que possuem funcionalidade aparentemente semelhante.

“Se os dados são realmente mais valiosos que o petróleo, é essencial entender o valor de nossos dados pessoais, pois as empresas serão motivadas a coletá-los para gerar renda. Nós, consumidores, devemos intensificar e participar do controle, ou pelo menos entender, os dados que comercializamos com as empresas para obter acesso aos seus serviços”, conclui Anscombe.

—

