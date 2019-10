Mancini ajudou Atlético-MG a recuperar confiança, diz Otero

22/10/2019 | 22:52



O elenco do Atlético-MG se reapresentou, nesta terça-feira, com o objetivo de usufruir da confiança obtida após os três pontos conquistados diante do Santos, domingo, no Morumbi, contra o São Paulo, às 16 horas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia Otero destacou o bom momento vivido pelo grupo e fez questão de destacar o trabalho feito pelo técnico Vagner Mancini. "Quando ele chegou (Mancini), eu não estava aqui, mas teve uma reunião e, do jeito que ele é, dá para saber que é uma boa pessoa, além de bom treinador, sabe como conversar com o time. É isso, tentou fazer com que nós, jogadores, sabendo da nossa qualidade, retomássemos a confiança, que é muito importante, e saber que a gente tem que dar a vida dentro de campo. É muito difícil a gente perder um jogo no Horto se a gente dá a vida dentro de campo e mostramos isso no jogo contra o Santos."

O venezuelano destacou a preparação para o jogo com o Santos e também prevê algo especial para o duelo com o São Paulo. "A gente se preparou muito bem para o jogo contra o Santos e conseguimos ganhar o jogo do jeito que ele nos preparou durante a semana. Agora, teremos outra preparação bastante importante, ele falou que vai mudar algumas coisas e vamos nos preparar para esse jogo contra o São Paulo, que vai ser muito forte também."

No treino desta terça-feira, os titulares contra o Santos correram em volta do campo e depois realizaram trabalhos físicos na academia. Os demais participaram de um treino técnico. Uma nova atividade será feita nesta quarta-feira, às 10 horas.

Mancini terá à disposição o meia Vinícius, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Santos. Já o capitão Réver está em tratamento de uma inflamação no tendão da parte posterior da coxa esquerda.

Com 35 pontos, o Atlético-MG é o 12º colocado. O time soma dez vitórias, cinco empates e 12 derrotas.