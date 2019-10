Reforma no Instituto de Previdência cria 4 cargos de confiança

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



23/10/2019 | 07:55



Projeto de reforma administrativa no IPSA (Instituto de Previdência de Santo André), em tramitação na Câmara, cria quatro cargos em comissão, com estabelecimento de oito novos postos, entre eles o de superintendente adjunto, e extingue outros quatro. Além disso, há abertura de oito efetivos e reclassificação de funções gratificadas.

O superintendente do órgão, José Bittencourt (Republicanos), e o secretário de Administração, Fernando Gomes (PSDB), compareceram ao Legislativo para prestar esclarecimentos. Contudo, não houve quórum e, portanto, a sessão foi suspensa.

No teor do texto, há justificativa que o projeto de reestruturação objetiva “adequar e otimizar sua administração”, indicando conferir “organização compatível com a grandeza histórica do instituto e sua representação municipal”. Nos bastidores, houve informação de que o Paço irá encaminhar nos próximos dias mensagem aditiva à proposta, ajustando pontos do documento, que tende a ser apreciado antes do recesso parlamentar.

Bittencourt sustentou que não haverá elevação de despesas com a mudança na estrutura, mencionando que a ideia da proposta é obter certificação do plano nacional do Pró-Gestão, que trata de regimes próprios de Previdência Social – órgão só administra as aposentadorias, mas não concede benefícios. Líder do governo na casa, o vereador Fábio Lopes (Cidadania) alegou também que a proposta visa “dar mais autonomia à instituição e fazer gestão mais eficiente”.