COI inaugura base para pouso e decolagem de aeronaves

Da Redação



23/10/2019 | 07:00



O recém-inaugurado COI (Centro de Operações Integradas de Segurança) de São Bernardo recebeu, ontem, base exclusiva para pouso e decolagem de aeronaves das polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo. Localizado no Centro da cidade, o equipamento passa a ser o ponto de apoio para operações das duas corporações no Grande ABC.

Ao lado de autoridades policiais, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), acompanhou o início da operação do heliponto. Na oportunidade, aeronave do Águia da Polícia Militar fez seu primeiro voo partindo da base. A bordo de modelo AS 350 B2, conhecida popularmente como Esquilo, equipe formada por quatro agentes policiais realizou sobrevoo de patrulhamento pela região.

“São Bernardo passa a contar com mais uma ferramenta para combater a criminalidade. A partir de agora, com a inauguração do COI, o município e todo o Grande ABC terão base estratégica para o policiamento feito por aeronaves das polícias Civil e Militar”, destacou o chefe do Executivo.

Inaugurado na última semana, o COI de São Bernardo reúne cerca de 400 profissionais das polícias Militar e Civil e Guarda Civil Municipal. A estrutura de 1.900 m², instalada na Avenida Redenção, 271, funciona 24 horas e conta com central de monitoramento de 673 câmeras instaladas em São Bernardo.