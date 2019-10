Ameaça de ataque assusta alunos de colégio particular em Santo André

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



23/10/2019 | 07:00



Ameaça de ataque ao Colégio Objetivo, no Centro de Santo André, assustou pais e alunos ontem. Segundo imagens publicadas nas redes sociais, um estudante disse que iria cometer “massacre igual ao de Suzano” em grupo no WhatsApp com integrantes de uma das turmas. A fala faz referência ao caso de março, quando sete pessoas foram mortas.

A ameaça foi registrada no 1º DP (Centro) do município e foi classificada como falso alarme. De acordo com o delegado titular, José Rosa Incerpi, tudo não passou de “brincadeira de mau gosto”. Tanto o autor da ameaça quanto os jovens que postaram as conversas nas redes sociais estão sendo identificados. Em seguida, serão encaminhados para audiência na Vara da Infância.

Uma das reclamações dos alunos foi a falta de informações por parte da escola, que não deu explicações aos estudantes de nenhum turno. O Diário não conseguiu contato com o colégio até o fechamento desta edição.