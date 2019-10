Sto.André amplia horário de seis unidades de saúde

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/10/2019



A Prefeitura de Santo André anunciou na noite de ontem a adesão ao programa Saúde na Hora do governo federal. Seis USFs (Unidades de Saúde da Família) terão o horário expandido em mais quatro horas e vão funcionar das 7h às 21h. O lançamento foi feito na USF Vila Linda.

Farão parte do programas as unidades Parque Miami, Jardim Santo André, Jardim Carla, Valparaíso e Recreio da Borda do Campo. Serão beneficiados cerca de 70 mil moradores. A USF Parque Miami já funcionava até as 21h, mas agora passa a contar, também, com o recurso federal.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) explicou que a administração já havia identificado que havia demanda pelo serviço em um horário maior nessas unidades e que a adesão ao programa do Ministério da Saúde possibilitou a oferta das horas a mais. “Nosso objetivo é ampliar para todas as regiões da cidade”, pontuou.

Pelo aumento no horário de funcionamento, o Ministério da Saúde vai repassar R$ 200 mil ao mês para o município. Também haverá aumento no investimento do recurso municipal. “O custeio é sempre dividido igualmente entre o governo federal e a cidade”, explicou o secretário de Saúde, Márcio Chaves.

O diretor de atenção à saúde Victor Chiavegato detalhou que, para aderir ao programa, as USFs precisam atender a determinados critérios, como ter ao menos três equipes de saúde da família, três médicos generalistas e 15 agentes comunitários de saúde. “Vamos avaliar a adesão da população, a demanda e, gradualmente, aumentar as equipes de outras unidades para que também possam funcionar até mais tarde”, pontuou.

O gestor explicou ainda que serão ofertados nas unidades todos os serviços que estão inclusos na agenda programática da atenção básica, como consultas, exames, vacinação e dispensação de medicamentos.

A gerente da USF Vila Linda, Maria Tereza da Silva, estimou que a maior demanda para o horário expandido será para realização de exames como o papanicolau, testes rápidos de DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e consultas de puericultura (para crianças). “Também temos a expectativa de atrair o público masculino, que é mais resistente a comparecer em consultas médicas no horário do trabalho”, relatou. O público cadastrano na USF Vila Linda é de aproximadamente 12 mil pessoas.

PROGRAMA

Lançado em maio pelo governo federal, o programa Saúde na Hora já foi implantado, até agosto, em 1.034 unidades de saúde de 175 cidades pelo País. Atuam nessas unidades 3.853 equipes de saúde da família e 1.474 equipes de saúde bucal, o que representa cobertura de aproximadamente 13,3 milhões de brasileiros. O objetivo do programa é ampliar o acesso da população à atenção básica.

Estima-se que 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos no atendimento primário, o que também vai ajudar a reduzir a demanda dos serviços de urgência e emergência.

Demais cidades também têm projetos

Santo André é a segunda cidade do Grande ABC a aderir ao programa Saúde na Hora, do governo federal. Em agosto, São Bernardo anunciou que 20 das 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município vão funcionar das 7h às 22h até o fim do ano. Os postos Alvarenga, Vila União e Vila São Pedro já atendem no horário expandido.

No município, o investimento do governo federal será de R$ 6,6 milhões e a expectativa é a de ampliar em 20% os atendimentos. A administração municipal credenciou 12 unidades ao programa e as outras oito terão o atendimento aumentado com recursos do Tesouro municipal.

São Caetano também tem unidades que funcionam além das 17h, inclusive aos sábados, mas tudo é mantido com recursos próprios. No Programa Saúde Hora Extra, duas UBSs funcionam das 7h às 21h e, aos sábados, das 8h às 12 h. São elas: Ivanhoé Espósito, no bairro Barcelona, e Dolores Massei, no bairro São José. A expectativa da administração é a de que até o fim do ano ao menos cinco das dez UBSs da cidade sejam integradas ao programa – com a medida, a administração passará a contar com recursos federais.

Diadema informou que estuda credenciar cinco das 20 UBSs da cidade ao programa federal, ampliando o funcionamento para até 19h.

As demais cidades ainda não aderiram.