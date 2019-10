Do dgabc.com.br



22/10/2019 | 21:02



O Sol aparecerá com mais frequência e intensidade no Grande ABC ao longo desta quarta-feira (23). O dia será de céu parcialmente nublado, calor e no final da tarde não estão descartadas pancadas rápidas de chuva que se ocorrerem poderão provocar transtornos. A temperatura máxima prevista é de 25ºC e a mínima 15ºC. A quinta-feira deverá ter menos nebulosidade e bastante calor. Já a sexta-feira também será quente e no final da tarde pode chover forte em alguns pontos.