Consórcio e USCS vão realizar workshop sobre aviação no dia 31

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



22/10/2019 | 20:07



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), definiu ontem data para a realização de evento que objetiva discutir a viabilidade de desenvolvimento do setor aeronáutico na região e a possibilidade da construção de aeroporto em São Bernardo. O workshop O Grande ABC da Aviação – Novos Ares para o Desenvolvimento será realizado no dia 31, das 9h às 12h, na USCS (Av. Goiás, 3400, Barcelona, São Caetano).

Após a apresentação de estudos elaborados pelo gestor e professor do curso de Ciências Aeronáuticas da USCS, Volney Gouveia, e apresentados pelo Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas e Empreendedorismo da USCS), o Consórcio e a USCS se uniram

para coordenar agenda de discussão sobre desenvolvimento local do segmento e decidiram envolver diversos atores da região para, em conjunto, avaliarem oportunidades de investimento nos estratégicos ramos aeronáutico e aéreo, que vêm apresentando possibilidade de investimento em âmbito nacional e regional, segundo Gouveia.

Estes temas serão objeto de análise pelo grupo de convidados (associações comerciais, técnicos das prefeituras, universidades, empresas, sindicatos, imprensa e entidades representativas). Segundo o secretário-executivo da entidade regional, Edgard Brandão, ue já foi superintendente da regional Sudeste da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), a intenção é, passado o evento, na próxima reunião mensal dos prefeitos no Consórcio, realizada no início de novembro, colocar em pauta o assunto, já com maiores informações sobre ele.

Conforme estudo do Conjuscs, o custo de construção do aeroporto é estimado em R$ 649 milhões. Em contrapartida, a iniciativa pode injetar na economia local R$ 1,8 bilhão por ano, a partir do reflexo em cadeia tanto para erguer o equipamento como para mantê-lo e operá-lo, uma vez que seria estimulada demanda extra para empresas já situadas na região dos setores petroquímico, químico, plástico, metalmecânico e de serviços.

“A demanda existe. O setor apresenta perspectiva de crescimento da procura de passageiros. Hoje, por ano, são 92 milhões de passageiros domésticos e 12 milhões internacionais, somando 104 milhões. Até 2034, a perspectiva é a de dobrar esse tráfego. Hoje, mais voos só não são realizados porque a capacidade já foi atingida, mesmo com o País saindo da recessão. Imagine quando a economia se recuperar”, assinalou Gouveia.