Alcolumbre, para o governo: o Congresso cumpre com suas responsabilidades

22/10/2019 | 19:45



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), mandou um recado ao governo antes de divulgar o resultado da votação do texto principal da reforma da Previdência em segundo turno, nesta terça-feira, 22.

"Eu quero dizer ao governo que o Congresso Nacional cumpre com suas responsabilidades. O Parlamento entrega a maior reforma da Previdência da história deste país para o Brasil", disse o presidente do Senado, tendo na retaguarda o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Alcolumbre destacou a participação do governo e dos senadores, inclusive os de oposição, na tramitação da proposta.

O Senado aprovou, em segundo turno, o texto da reforma da Previdência com 60 votos favoráveis e 19 contrários. Não houve nenhuma abstenção. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não votou. A margem foi maior que o primeiro turno, quando o texto-base passou com 56 votos contra 19.

Os senadores começaram agora a votar quatro sugestões de alterações, que ameaçam uma economia fiscal de pelo menos R$ 225,1 bilhões em uma década.