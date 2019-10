Santo André expande o horário de seis unidades de saúde da família

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



22/10/2019 | 19:36



A Prefeitura de Santo André anunciou na noite de hoje a adesão do programa Saúde na Hora do governo federal. Seis unidades de saúde da família terão o horário expandido em mais quatro horas e vão funcionar das 7h às 21h.

O lançamento foi feito na USF Vila Linda. Farão parte do programas as unidades Parque Miami, Jardim Santo André, Jardim Carla, Valparaíso e Recreio da Borda do Campo. Serão beneficiados cerca de 70 mil moradores.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) explicou que a administração já havia identificado que havia demanda pelo serviço em um horário maior nessas unidades e que a adesão ao programa do Ministério da Saúde possibilitou a oferta das horas a mais. "Nosso objetivo é ampliar para todas as regiões da cidade", pontuou.

Pelo aumento no horário de funcionamento, o Ministério da Saúde vai repassar R$200 mil ao mês para o município. Também haverá aumento no investimento do recurso municipal. "O custeio é sempre dividido igualmente entre o governo federal e a cidade", explicou o secretário de Saúde, Márcio Chaves.

O diretor de atenção à saúde Victor Chiavegato detalhou que para aderir ao programa, as USF precisam atender a determinados critérios, como ter ao menos três equipes de Saúde da Família, três médicos generalistas e 15 agentes comunitários de saúde. "Vamos avaliar a adesão da população, a demanda e gradualmente aumentar as equipes de outras unidades para que também possam funcionar até mais tarde", pontuou.

A gerente da USF Vila Linda, Maria Tereza da Silva, estimou que a maior demanda para o horário expandido será para realização de exames como o papanicolau, testes rápidos de DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) e consultas de puericultura (para crianças). "Também temos a expectativa de atrair o público masculino, que é mais resistente a comparecer em consultas médicas no horário do trabalho", relatou.