Manchester City bate Atalanta com show de Sterling; Juventus vence de virada

22/10/2019 | 18:16



Com três gols de Sterling e dois de Agüero, o Manchester City goleou a Atalanta por 5 a 1, nesta terça-feira, pela terceira rodada do Grupo C da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, em Manchester.

Com o resultado, o time do técnico Josep Guardiola chegou aos nove pontos, contra quatro de Dínamo de Zagreb e Shakhtar Donetsk, que empataram por 2 a 2, no outro jogo da chave. A Atalanta, em sua estreia na competição, soma três derrotas e ainda não pontuou.

A equipe italiana abriu o placar aos 18 minutos de jogo, com Ruslan Malinovsky, em cobrança de pênalti, cometido pelo brasileiro Fernandinho, ainda improvisado na zaga. A desvantagem acordou os ingleses, que buscaram a virada ainda na primeira etapa, com dois gols do argentino Agüero, o segundo deles de pênalti: aos 33 e aos 38 minutos.

O segundo tempo foi todo do velocíssimo Sterling. Aos 13, o atacante encerrou um contragolpe iniciado pelo belga De Bruyne. Seis minutos depois, o atleta mostrou todo seu preparo físico para investir sobre a defesa adversária e fazer 4 a 1. Aos 24, demonstrou oportunismo para surgir no meio da zaga italiana e completar a goleada.

Em 6 de novembro, na quarta rodada, os mandos serão invertidos. Jogam: Atalanta x Manchester City e Dínamo de Zagreb x Shakhtar Donetsk.

JUVENTUS VIRA - Em Turim, pelo Grupo D, a missão da Juventus foi mais difícil frente ao Lokomotiv Moscou. Cristiano Ronaldo e seus companheiros viram Aleksey Miranchuk abrir o placar, aos 30 minutos, após contra-ataque muito bem articulado.

A virada só veio na parte final do jogo, com dois gols de Paulo Dybala. Aos 32, o argentino acertou lindo chute colocado de fora da área. Aos 35, pegou rebote do goleiro Wojciech Szczesny e emendou um lindo voleio.

A vitória deixou a Juventus com sete pontos, ao lado do Atlético de Madrid, que derrotou o Bayer Leverkusen por 1 a 0. O Lokomotiv ficou com três, enquanto o Bayer ainda não pontuou. Pela quarta rodada, em 6 de novembro, a Juventus visita o Lokomotiv, em Moscou. Já o Bayer recebe em Leverkusen o Atlético de Madrid.