22/10/2019 | 17:58



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai assumir provisoriamente a Presidência da República a partir das 14 horas desta quarta-feira, 23. Na quinta, 24, ele pretende fazer uma viagem a Alagoas e Sergipe para visitar áreas atingidas pelo vazamento de óleo no litoral, de acordo com sua assessoria.

Alcolumbre assume interinamente o Planalto com a ausência do presidente Jair Bolsonaro do País. O vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-AP), os próximos da linha sucessória, também estarão no exterior até sexta-feira, 25.