22/10/2019 | 17:27



O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou nesta terça-feira que após a decisão do premiê do Reino Unido, Boris Johnson, de pausar o processo de ratificação do acordo de retirada do país da União Europeia, o Brexit, ele recomendará que os países da UE aceitem o pedido britânico por mais prazo antes do Brexit. "Para isso, eu farei um procedimento por escrito", adiantou em sua conta no Twitter.