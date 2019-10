Resort em Brotas anuncia programação para o fim de ano

Redação



22/10/2019 | 17:18

Natal e Réveillon são as festas mais esperadas do ano. O Brotas Eco Resort preparou uma programação especial repleta de atividades de lazer e jantares temáticos para comemorar os eventos. Além disso, o hotel está oferecendo 15% de desconto nos pacotes.

Resort em Brotas: programação de fim de ano

Natal

No Natal, os pacotes de quatro diárias, de 21 a 25/12, de 22 a 26/12 ou 23 a 27 de dezembro, estão com tarifas para casal a partir de R$ 5.443, já com 15% de desconto, em regime de pensão completa, exceto bebidas.

No valor também está incluso um ingresso para a Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo). Criança de até 9 anos, no mesmo apartamento dos pais, é cortesia.

A programação inclui coquetel de boas-vindas, jantares temáticos, oficinas de Natal, passeio pela cidade de Brotas, monitoria infantil e de adultos.

Na noite de 24 de dezembro, o resort em Brotas servirá um coquetel às 18h, e a ceia de Natal será realizada às 22h, com a chegada do Papai Noel para entrega dos presentes.

Réveillon

Os pacotes de quatro diárias para casal, em regime de pensão completa, de 28/12 a 1/1, de 29/12 a 2/1 ou 30/12 a 3/01, têm preços a partir de R$ 6.786, com 15% de desconto. Uma criança de até 9 anos, no mesmo apartamento dos pais, é cortesia, assim como o ingresso para a Fundação CEU.

Na noite da virada, as comemorações terão início às 18h, seguido de ceia às 22h e queima de fogos quando der meia-noite. Em seguida, às 0h30, será realizada a festa da virada.

Ao longo da estadia, também serão realizados jantares temáticos. Os hóspedes poderão aproveitar uma intensa programação de lazer durante a hospedagem: oficinas interativas; arco e flecha; gincanas temáticas; gincana noturna com lanternas; fogueira com marshmallow e fantoches; piscina natural com tirolesa; gincana na piscina, com concurso de sucos; “brincadeiras de rua”; desafios no paredão de escaladas e nos toboáguas; futebol de sabão; discoteca.

No que se refere às atividades de esportes radicais, também existem atividades opcionais, como rafting, floating, boia cross, canionismo, voo do Tarzan, trilhas, quadriciclos e cavalgadas.

Para os adultos, haverá um tour para conhecer a cidade de Brotas, com visitas à Casa da Cachaça, Parque dos Saltos, quedas d’água do rio Jacaré Pepira. Além disso, a programação incluirá fogueira com moda de viola; paintball; gincana na piscina, com concurso de cerveja e caipirinha; caminhadas; gincana da família; ioga e alongamento no bosque; e passeio de bicicleta.

