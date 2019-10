Black Friday: dicas para bombar sua loja virtual no Instagram

Da Redação, com assessoria



22/10/2019 | 17:18

As lojas virtuais vêm se tornando uma ferramenta utilizada por empreendedores para começar um negócio. O principal diferencial do canal é a possibilidade de oferecer produtos e serviços 24 horas por dia e de qualquer lugar, atendendo a consumidores cada vez mais conectados e imediatistas.

O mais importante na hora de abrir um e-commerce é entender onde o cliente está. Atualmente, ele vive nas redes sociais. Assim, elas se transformaram em um mar de possibilidades. O Instagram, por exemplo, é uma das plataformas mais usadas do mundo, bem como uma ótima vitrine para produtos e serviços.

Com a Black Friday se aproximando, Fabricio Macias, especialista em marketing digital e CEO da Macfor, lista dicas para melhorar a performance do seu negócio digital no Instagram.

Mantenha seu perfil atualizado

Quem tem a ambição de vender algo pela internet, precisa estar atento e responder ao consumidor quando ele solicita alguma informação. Lembre-se: não é legal falar sozinho e se você não sanar as dúvidas do seu cliente, com certeza alguém o fará.

Faça posts com frequência

As pessoas adoram ter acesso à informação atualizada, especialmente se for assunto com o qual se identifiquem. Crie cronogramas de postagem – e siga à risca.

Priorize um conteúdo de qualidade

De nada adianta postar todos os dias se o conteúdo não for interessante para o seu público. Escrever com relevância tanto ajudará na manutenção da audiência quanto, por meio de técnicas de SEO, atrairá novos leads qualificados.

Produza boas imagens

O Instagram é uma rede social que prioriza fotos e vídeos. Quanto mais qualidade tiver o seu material, mais atenção chamará de seu público-alvo. Criatividade também é algo que deve ser levado em consideração. Busque fortalecer a imagem de sua empresa perante seu potencial cliente. Faça as pessoas procurarem pela sua empresa, crie uma relação de credibilidade e, consequentemente, você fortalecerá sua marca e alavancará o seu negócio.

Mais visibilidade

Para impulsionar um negócio por meio das ferramentas disponibilizadas pelo Instagram é preciso planejar de forma estratégica. Tenha noção de quem é seu público e como chegará até ele. Por isso, fique atento às novas ferramentas e mudanças nos hábitos de consumo desse consumidor. Sempre que possível, invista na consultoria de profissionais especializados.