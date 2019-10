CVV + Facebook: bot do Messenger passa a ajudar na prevenção do suicídio

Da Redação



22/10/2019 | 17:18

O Centro de Valorização da Vida (CVV) lança hoje (22), com o apoio do Facebook, mais um canal de comunicação. Trata-se de um bot no Messenger que utiliza inteligência artificial para agilizar atendimentos. Ele também permite priorizar auxílio a quem busca informações sobre prevenção do suicídio e sobre o CVV e seus canais de ajuda.

Como usar

Para acessar o bot do CVV, entre em www.facebook.com/cvvoficial e clique em “Enviar Mensagem”.



Adicionar tecnologia aos primeiros minutos do atendimento às pessoas que buscam mais informações também ajudará o CVV a ganhar eficiência e economizar recursos preciosos. Além disso, otimizará o tempo de resposta a essas pessoas e dos voluntários que podem estar disponíveis a quem precisa de apoio com urgência.

O bot, cuja tecnologia foi desenvolvida pela startup Nama.ai, possui respostas prontas para dúvidas administrativas – por exmeplo, como se tornar um voluntário ou como contribuir com a entidade. O apoio emocional e prevenção do suicídio são atividades que continuarão restritas aos 3.000 voluntários do CVV em todo o país.

“O CVV sempre buscou de forma contemporânea utilizar as novas tecnologias em equilíbrio com o atendimento humano que possibilite um encontro entre pessoas, para acolher de maneira eficiente aqueles que buscam por ajuda”, afirma a voluntária e porta-voz do CVV, Elaine Macedo.

Para aqueles que estão procurando ajuda urgente, o bot no Messenger fornecerá informações e links para os canais de ajuda do CVV, nos quais encontram-se voluntários disponíveis para conversar, como o telefone sem custo de ligação 188, o chat no site do próprio CVV ou e-mail. Já para quem quiser saber mais sobre a organização ou desejar contribuir, o bot trará informações sobre o trabalho e a história do CVV, além de opções para doação.

Outro público que busca a organização é formado por aqueles que desejam ser voluntários. Esse, receberá informações sobre os tipos de oportunidades, formas de inscrição, calendário de cursos para seleção e respostas para perguntas frequentes.