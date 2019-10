Série do canal pago mostra civilizações misteriosas

Vinícius Castelli



23/10/2019 | 07:41



Desmistificar locais como Stonehenge, no Reino Unido, ou encontrar uma cidadela esquecida nos Andes Peruanos. Esses são alguns dos lugares retratados na série Cidades Perdidas com Albert Lin, que estreia hoje, a partir das 23h20, no canal por assinatura Nat Geo.

O apresentador e explorador Albert Lin, com uso de alta tecnologia e ao lado de vários arqueólogos, tem como missão revelar e resolver mistérios do passado nos locais mais extraordinários da antiguidade.

No episódio de estreia, El Dorado: A Cidade Dourada, ele fala sobre as histórias que os conquistadores espanhóis ouviram nas selvas colombianas a respeito de uma cidade que nunca foi encontrada.

Na série, que terá seis episódios, ele desbrava ainda Israel, onde dizem ter um tesouro conquistado pelos Cavaleiros Templários, e conta de duas sociedades que surgiram há cerca de 1.000 anos em ilhas do Oceano Pacífico e que desapareceram misteriosamente.