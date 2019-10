São Paulo Companhia de Dança estreia duas obras

Vinícius Castelli



23/10/2019



Para dar início à segunda parte da temporada 2019 de apresentações, a São Paulo Companhia de Dança inclui duas obras inéditas no repertório a ser mostrado no Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153), na Capital. Uma delas é Vai, do norte-americano Shamel Pitts. A outra, Anthem, do espanhol Goyo Montero. Ambas serão apresentadas de quinta a sábado, às 20h, e, aos domingos, 17h.

Vai é opção entre os dias 31 e 3 de novembro. Na mesma semana o grupo aposta nas antigas Ngali e Odisseia. Já Anthem ganha os palcos de 7 a 10 de novembro. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 65, no site www.ingressorapido.com.br) e no local.