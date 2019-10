Pato Fu celebra 27 anos de estrada com show em São Paulo

Miriam Gimenes



23/10/2019 | 07:38



São quase três décadas desde que a banda mineira Pato Fu colocou, literalmente, o pé na estrada rumo ao sucesso. De modo a comemorar os 27 anos de carreira, o quinteto faz, na sexta-feira, a partir das 20h, show especial no Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2.899), em São Paulo.

No palco estarão Fernanda Takai (voz), John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koctus (baixo), Glauco Mendes (bateria) e Richard Neves (teclados), que prometem contemplar todas as fases da banda, com trilhas em novelas, com diversos discos de ouro e um Grammy Latino.

Sucessos como Canção Pra Você Viver Mais, Sobre o Tempo, Perdendo Dentes, Antes Que Seja Tarde, Simplicidade, Depois e Made in Japan, além de regravações para Ando Meio Desligado (Os Mutantes) e Eu Sei (Legião Urbana).

Com 13 discos e cinco DVDs lançados, além de shows por todo Brasil, Pato Fu já se apresentou no Japão, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos e foi considerada pela revista Time uma das dez melhores bandas do mundo fora dos Estados Unidos.

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 90 e estão à venda em www.clubedoingresso.com.