Felipe Neto, Jojo Todynho e Felipe Castanhari criticam MC Gui

22/10/2019 | 15:34



MC Gui gravou e publicou no Instagram uma menina em um trem durante sua viagem à Disney, nos Estados Unidos. Rindo, ele comparou a garota com a personagem Boo, do filme Monstros S.A. e foi acusado de bullying por diversos internautas na noite de segunda-feira, 21. O músico recebeu críticas de Felipe Neto, Jojo Todynho e Felipe Castanhari MC Gui.

Jojo Todynho: "As pessoas perderam o respeito e a compaixão pelos outros. Pense em quem tem um filho fazendo tratamento contra o câncer, contra qualquer outro tipo de doença. Você acha que é fácil? Que estão assim porque querem?", começou.

Jojo ainda colocou Gui na posição da criança, lembrando da morte por overdose de cocaína do irmão dele, em 2014. "Você gostaria que alguém falasse da sua vida, do seu irmão? Então não faça isso com as pessoas", criticou. "Você viu alguém na internet fazendo deboche com a morte do irmão dele? ele gostaria que alguém fizesse deboche? Ninguém fez. Ele tem o direito de fazer com os outros?", questionou.

A cantora também pediu para seus seguidores denunciarem o perfil do funkeiro e disse que é descabida a nota de esclarecimento dele sobre o caso. Em um vídeo do Instagram, Gui disse que "a internet está muito chata", "não precisar ficar se explicando por algo que não fez" e considerou injusta a avalanche de críticas que tem recebido.

Na manhã desta terça-feira, 22, a cantora voltou a falar sobre o caso. Segundo ela, defensores do MC Gui lhe enviaram mensagens no Instagram discordando dela. "Deixem de me seguir. Essa é minha opinião. Acabei de mandar uma tomar na olhota porque não tenho paciência. Está errado", contou.

Youtuber chama MC Gui de arrogante

O influenciador digital Felipe Castanhari aproveitou a repercussão do caso para relembrar no Twitter seu primeiro e único encontro com MC Gui.

"Tive o desprazer de trombar com o MC Gui nos bastidores do Teleton programa do SBT em prol das crianças com deficiência. Ele é um dos caras mais arrogantes que já conheci. No final de sua participação, não quis atender ninguém. Virou as costas e saiu andando...", recorda.

"Olha que era o Teleton, um baita projeto bacana que ajuda crianças. Todos estavam parando para dar algumas palavras e pedir doações. Mas ele foi um dos únicos que se recusou", completa.

Sem tecer muitos comentários, Felipe Neto também se manifestou na rede social. Em tom provocativo, ele deu a entender que MC Gui é uma pessoa que, com exceção da polêmica, está fora dos holofotes. "Para 'cancelar' alguém, a pessoa tem que estar fazendo sucesso, gente", afirmou.

Horas depois, Felipe compartilhou um desenho da personagem Boo beijando o rosto da menina exposta por MC Gui. "Ei, Jully suposto nome da criança, o Brasil te ama muito. Sua fantasia estava perfeita e você é linda", escreveu em inglês.

Cancelamentos

Pelo menos dois shows de MC Gui foram cancelados após o cantor ser acusado de praticar bullying contra uma menina nos Estados Unidos. Um deles seria promovido por uma escola de idiomas em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e o outro tinha o apoio da prefeitura de Cambuquira, em Minas Gerais. Na madrugada desta terça-feira, 22, o artista publicou um vídeo de esclarecimento em que nega as acusações.