Malvino Salvador sobre papel em A Dona do Pedaço: É real, esses conflitos acontecem

22/10/2019 | 15:11



Malvino Salvador falou sobre o papel que está vivendo em A Dona do Pedaço, em conversa com Ana Maria Braga, nessa terça-feira, dia 22. Agno, que se revela gay na trama, tem cenas com Caio Castro que ele define como cheias de leveza, e é claro que a personagem é poderosa:

Esse é o poder da dramaturgia, poder apresentar uma personagem que vai viver um romance com uma pessoa do mesmo sexo, e nesse ambiente que a gente vive, com tantos preconceitos ainda, as pessoas estão aceitando, pelo menos a personagem. Acho que isso de alguma forma trabalha o inconsciente coletivo.

Ele contou ainda que a conexão com o público é grande pois Agno é verossímil:

É real, esses conflitos acontecem. Já aconteceu muito de chegar alguém: Cara, eu tenho um amigo...

Malvino ainda contou uma história divertida sobre uma abordagem no meio do trânsito:

Eu estava vindo pro PROJAC, dirigindo, no sinal, e um carro-forte parou do meu lado. Comecei a ver uma movimentação, quando olhei dentro do carro-forte, o rapaz estava batendo forte, quando olhei ele [falando e gesticulando] eu sou gay! Tipo assim: é isso aí, tô compartilhando com você. É muito bom.

Ana então deu sua opinião sobre o assunto:

As pessoas têm que entender com mais clareza que isso [homossexualidade] não é algo que aconteceu agora com tecnologia, tempos mudados. Não, agora apareceu porque graças a Deus, a liberdade de ser quem você é... As pessoas sofreram durante muitos anos.