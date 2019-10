Com Larissa Manoela, Tiago Abravanel comemora 32 anos de idade em festa de Halloween e é surpreendido pelo pai

22/10/2019 | 14:11



Tiago Abravanel comemorou os seus 32 anos de idade na última segunda-feira, dia 21, em um restaurante em São Paulo! Para a ocasião, o apresentador do programa Famílias Frente a Frente fez uma festa com o tema Halloween e vestiu-se à caráter, com uma camisa cheia de desenhos bizarros e respeitando as cores padrões do Dia das Bruxas.

Larissa Manoela foi prestigiar o amigo e, em seu perfil do Instagram, escreveu o seguinte texto:

Do #HalloweenDoAbrava para comemorar o novo ano do @tiagoabravanel. Que surpresa linda @ferpoli fez, que delícia de noite! Cantei, pulei, dancei e me emocionei. Você merece o mundo, Ti! Que Deus te abençoe sempre, te trazendo sempre coisas maravilhosas e muitas realizações! Muita luuuuuuz nessa nova fase. Felicidades hoje e sempre! PARABÉNSSSSSSS.

O pai de Tiago, Paulo Gomes, ainda fez uma surpresa para o filho na festinha. Paulo vestiu-se de garçom e, em um determinado momento da noite, surpreendeu o apresentador, que não imaginava que aquilo fosse acontecer.

Hellen Ganzarolli também marcou presença no evento - e já apareceu em um clique com comida nas mãos. Gente como a gente, né?