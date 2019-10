Federação define grupos do Paulistão 2020

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



22/10/2019



Santo André e Água Santa, os dois times do Grande ABC credenciados para disputar a elite do Campeonato Paulista de 2020, conheceram no início da tarde de hoje os adversários da primeira fase no sorteio dos grupos realizado na sede da Federação Paulista, na Barra Funda, na Capital. O Netuno, terceiro colocado da Série A-2, herdou a vaga aberta com a compra do Bragantino pelo Red Bull.

Como nos últimos anos, o regulamento prevê que os times da mesma chave não se enfrentem na primeira fase e jogam, em turno único, contra os adversários dos outros grupos.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as quartas de final e os dois piores no geral serão rebaixados para a Série A-2. A tabela deve ser divulgada até o fim de novembro.

Confira os grupos: