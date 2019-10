Com quartas e semifinais em jogo único, Paulistão tem grupos definidos em sorteio

22/10/2019 | 13:41



Os grupos da edição de 2020 do Campeonato Paulista foram sorteados nesta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). A competição terá fórmula de disputa parecida com as últimos anos, com quatro grupos de quatro times na fase inicial, sendo que os dois primeiros avançam para os mata-matas. A diferença em relação a 2019 é que só a decisão será disputada em jogos de ida e volta.

Antes do sorteio, os representantes dos 16 clubes participaram do Conselho Técnico e definiram outras questões. O Paulistão de 2020 terá 16 datas, duas a menos do que em 2019, para evitar jogos na Data Fifa de março. Com isso, as quartas de final e as semifinais serão realizadas em jogo único, ao contrário da decisão. O VAR será utilizado somente nos mata-matas, com o custo sendo bancado pela FPF.

Além disso, o número de 26 jogadores inscritos foi mantido. Os clubes grandes pediam um aumento na lista principal, mas foram minoria. Há ainda a lista B, que permite a presença ilimitada de atletas da base do clube, desde que tenham disputado uma competição nas categorias inferiores e tendo contrato por pelo menos um ano.

Também foi mantida a regra de que um técnico não poderá comandar mais de uma equipe no Paulistão. A medida busca evitar a troca de treinadores durante a competição. Outra decisão da maioria dos clubes foi pela manutenção da premiação do time vice-campeão no pódio, algo que alguns dirigentes queriam evitar após os episódios das últimas edições - o Palmeiras não se apresentou para receber medalhas em 2018 e o São Paulo desceu para o vestiário antes de voltar ao campo neste ano.

O campeão paulista de 2020 receberá R$ 5 milhões, enquanto o vice ganhará R$ 1,65 milhão. Ao todo, a FPF distribuirá R$ 11 milhões de premiação aos clubes, incluindo a disputa do Troféu do Interior.

A edição de 2020 do Paulistão tem as presenças de Santo André, Inter de Limeira e Água Santa como novidades. O time de Diadema conseguiu o acesso por causa do acordo entre Red Bull Brasil e Bragantino, que passaram a ser controlados pelo mesmo grupo empresarial. Com isso, eles não podem atuar no mesmo torneio e, assim, a equipe de Campinas foi rebaixada para a segunda divisão estadual.

O Corinthians é o atual tricampeão paulista e agora vai buscar o quarto título consecutivo do torneio, que começará em 22 de janeiro. E a finalíssima será realizada em 26 de abril.

Confira os grupos do Paulistão de 2020:

GRUPO A: Santos, Ponte Preta, Oeste e Água Santa

GRUPO B: Palmeiras, Novorizontino, Botafogo e Santo André

GRUPO C: São Paulo, Ituano, Mirassol e Inter de Limeira

GRUPO D: Corinthians, Ferroviária, Guarani e Bragantino