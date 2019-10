Opinião: Rota 2030, híbridos e novos motores

Da Redação



22/10/2019 | 12:48

*Por Eduardo Tomanik

A Toyota lança o primeiro veículo híbrido com motor flex do mundo. Em paralelo, o mercado brasileiro se adequa ao programa governamental Rota 2030. Tanto para atender suas exigências quanto para fazer bom uso das isenções fiscais e alavancar P&D automotivo no Brasil.

Esse cenário e a relevância do tema devem estimular a engenharia a discuti-los ante as tendências mundiais de propulsores muitas vezes baseadas em conveniências diferentes das nossas.

Qual seria a melhor tecnologia para um país de dimensões continentais, desigualdades estruturais e farto em variadas fontes de energia como o nosso? Que implicações haveria a partir da definição de uma única solução? São tão diversos quanto importantes os aspectos que podem influenciar essa resposta. Dentro deste cenário, os principais temas serão discutidos no Simpósio SAE BRASIL de Powertrain, de 4 a 5 de novembro, em Sorocaba, São Paulo, e que destaco aqui.

Motores e lubrificantes de veículos híbridos. Embora o motor seja muito parecido com o de um veículo convencional, seu uso deve ser bem diferente já que as baixas rotações e cargas serão motorizadas pelo motor elétrico, cabendo ao de combustão interna sair do desligado/frio a um regime de alta solicitação.

Ao lembrar que a viscosidade do óleo a 25°C é quase 10 vezes maior que a 90 °C (habitual para o óleo num veículo convencional, dá para prever que novas soluções serão exigidas para um bom funcionamento do motor de combustão no seu uso em veículos híbridos. Vale lembrar a entrada de novos lubrificantes, como os SAE 0W-16, que chegam por aqui.

Rota 2030.

O extinto Inovar Auto acelerou a introdução de motores 3 cilindros, blocos de alumínio, uso de turbocompressor etc. O atual programa Rota 2030 deve trazer mudanças semelhantes e muito mais abrangentes, já que cobre não só as montadoras, mas toda a cadeia de fornecedores. O que podemos esperar? Desafios, oportunidades e inovação.

Manufatura avançada.

Pilar para o aumento da competitividade brasileira, tanto internamente quanto para aumentar a exportação, a manufatura avançada, a indústria 4.0 e a manufatura aditiva, não podem ficar fora desse contexto. Estamos falando aqui também das novas competências e habilidades que a evolução tecnológica requer para que os profissionais possam lidar com o crescimento exponencial do volume de dados no espaço cibernético gerados por ela, que transformam a tomada de decisões nas organizações. Falamos de grandes mudanças, de uma cultura totalmente nova de aprendizado em relação à que conhecemos até hoje. De uma transição que requer a formação de futuros profissionais e a requalificação dos atuais nessa nova cultura.

Emissões é outro tema que não pode faltar na discussão tendo-se em vista o que vem pela frente: “Real Drive Emissions” (RDE), maior controle sobre emissões a frio do etanol, como medir, como controlar?

Esses e outros assuntos que desafiam a engenharia serão debatidos no 17º Simpósio SAE BRASIL de Powertrain, que reunirá profissionais em apresentações simultâneas dedicadas a motores ciclo Otto e sistemas de transmissões.

—

*Eduardo Tomanik é doutor em engenharia mecânica e membro da Comissão Técnica de Motores Ciclo Otto da SAE BRASIL

Veja os carros mais vendidos do mundo em 2019.

Foto: Divulgação 1- Toyota Corolla: 713.971 unidades Foto: Divulgação 2- Ford F-Series: 622.867 unidades Foto: Divulgação 3- Toyota RAV4: 519.894 unidades Foto: Divulgação 4- Honda Civic: 491.691 unidades Foto: Divulgação 5- Honda CR-V: 455.075 unidades Foto: Divulgação 6- Volkswagen Tiguan: 429.180 unidades Foto: Divulgação 7- Volkswagen Golf: 417.003 unidades Foto: Divulgação 8- Ram pick-up: 406.580 unidades Foto: Divulgação 9- Toyota Camry: 406.321 unidades Foto: Divulgação 10- Volkswagen Polo: 367.309 unidades Foto: Divulgação 11- Chevrolet Silverado: 338.299 unidades Foto: Divulgação 12- Toyota Hilux: 317.435 unidades Foto: Divulgação 13- Honda Accord: 309.327 unidades Foto: Divulgação 14- Hyundai Tucson: 300.975 unidades Foto: Divulgação 15- Nissan Qashqai: 287.675 unidades Foto: Divulgação 16- Volkswagen Lavida: 287.280 unidades Foto: Divulgação 17- Kia Sportage: 283.147 unidades Foto: Divulgação 18- Mercedes-Benz Classe C: 272.025 unidades Foto: Divulgação 19- Toyota Yaris: 260.711 unidades Foto: Divulgação 20- Chevrolet Equinox: 254.780 unidades Foto: Divulgação 21- Mazda CX-5: 254.652 unidades Foto: Divulgação 22- Nissan Sylphy: 240.570 unidades Foto: Divulgação 23- Renault Clio: 238.310 unidades Foto: Divulgação 24- Mercedes-Benz Classe E: 235.959 unidades Foto: Divulgação 25- Hyundai Elantra: 230.597 unidades Foto: Divulgação 26- Nissan Rogue: 224.990 unidades Foto: Divulgação 27- Mercedes-Benz GLC: 220.882 unidades Foto: Divulgação 28- Nissan X-Trail: 219.736 unidades Foto: Divulgação 29- Volkswagen Passat: 213.809 unidades Foto: Divulgação 30- Ford Focus: 213.325 unidades Foto: Divulgação 31- Haval H6: 209.458 unidades Foto: Divulgação 32- Toyota C-HR: 208.450 unidades Foto: Divulgação 33- BMW Série 5: 207.815 unidades Foto: Divulgação 34- Ford Fiesta: 206.255 unidades Foto: Divulgação 35- Skoda Octavia: 206.235 unidades Foto: Divulgação 36- Toyota Highlander: 202.114 unidades Foto: Divulgação 37- Jeep Compass: 201.820 unidades Foto: Divulgação 38- Volkswagen Jetta: 197.294 unidades Foto: Divulgação 39- Isuzu D-Max: 196.060 unidades Foto: Divulgação 40- Wuling Hongguang: 194.144 unidades Foto: Divulgação 41- Volkswagen T-Roc: 193.508 unidades Foto: Divulgação 42- Ford EcoSport: 193.507 unidades Foto: Divulgação 43- Audi A4: 191.846 unidades Foto: Divulgação 44- BMW Série 3: 190.987 unidades Foto: Divulgação 45- Ford Escape: 187.263 unidades Foto: Divulgação 46- Honda Fit: 187.168 unidades Foto: Divulgação 47- Ford Ranger: 186.887 unidades Foto: Divulgação 48- Jeep Grand Cherokee: 178.550 unidades Foto: Divulgação 49- Hyundai Santa Fe: 175.414 unidades Foto: Divulgação 50- Mercedes-Benz Classe A: 174.878 unidades