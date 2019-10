Obituário - 22 de outubro de 2019

Ademir Medici

22/10/2019



Terça-feira, 22 de outubro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 20 de outubro

Jardelina Zendron Zanatta, 89. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.,

José Severino Irmão, 86. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Lourenço Soares, 85. Natural de Caraguatatuba (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Aparecido Pereira Matos, 68. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Barbosa Ramos, 58. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Adilson José da Silva, 48. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Heinz Hille, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Ivan Paulino Machado, 31. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Autônomo. Dia 20. Jardim da Colina.

Lucas Silva Amaral, 24. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Alvorado, em Santo André. Marceneiro. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 18 de outubro

Jair Joventino da Cunha, 84. Natural de Ivaiporã (PR). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Maria Rozalva da Silva, 74. Natural de Mãe D’Água (PB). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Durvalino Lopes, 72. Natural de General Salgado (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

Vanderlei Fernandes, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Aparecido Medeiros Alonso, 60. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Esperança, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 19 de outubro

Luigia Venturini Zoccola, 106. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria Franklin, 98. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Liviero, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Ivone Maria Gomes Castaldelli, 77. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Crematório Memorial de Santos (SP).

Manuel da Silva Carvalho, 75. Natural de Portugal. Residia no Jardim Borborema, em São Bernardo. Dia 19. Crematório Memorial Parque Paulista.

Oldecio Octaviano, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.



São Bernardo, domingo, dia 20 de outubro

Jandira Sales de Alencar, 94. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Raimundo Dantas de França, 91. Natural de Itapicuru (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Antonio Sidfney Arrelaro, 85. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Almerindo Rodrigues dos Santos, 82. Natural de Floresta Azul (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.

Evandro Melchiades de Oliveira, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 20, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Silvio Passarelli, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 20. Crematório Memorial Parque Paulista.

Cícero Gonçalves Macedo, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Marlene Nogueira de Assis, 50. Natural de Pindaí (BA). Residia no Centro de São Bernardo. Comerciante. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 16 de outubro

Raimunda Nonato da Silva, 75. Natural de Iraquara (BA). Residia no bairro São Nicolau, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Ruffato, 69. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wanderley Morini, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Independência, em São Paulo (SP). Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 19 de outubro

Elier de Sousa Leite, 77. Natural de Iguatu (CE). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Reginaldo Gomes Santana, 47. Natural de Itamaraju (BA). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 20 de outubro

Lourdes Lorenzini Braido, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Lucilla Therezinha Escudeiro, 82. Natural de Santo André. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Crematório

Selma Bedani, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Milton José da Silva, 61. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Rosa da Cunha Petinelli, 89. Natural de Dores do Indaiá (MG). Residia no bairro Água Funda, em São Paulo (SP). Dia 20. Vale da Paz.

Adelzina Almeida dos Reis Silva, 70. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (SP). Dia 20, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 18 de outubro

Severina Guedes de Lima dos Santos, 90. Natural de Patos (PB). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Cecília Motta Guedes, 63. Natural de Mauá. Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

José Aparecido da Silva, 63. Natural de Morumbi (PR). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos dos Santos, 56. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 19 de outubro

Antonio Batista da Silva, 66. Natural de Teixeira (PB). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Bartolomeu Rodrigues de Souza, 60. Natural do Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 20 de outubro

Domingos Severo dos Santos, 84. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Maria Giuseppa Antunes, 83. Natural da Itália. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Joaquim Mariano Ferraz, 83. Natural de Cunha (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 20. Cemitério Municipal de Cunha (SP).

Benedito Orian, 60. Natural de Maringa (PR). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 20. Cemitério Parque Grande ABC, em Mauá.

Alécio Souza Campos, 34. Natural de Barra do Choça (BA). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Metalúrgico. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Guiomar de Jesus Siqueira, 88. Natural de Urupês (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

RIO GRANDE DA SERRA

Valdeci da Silva Oliveira, 50. Natural de Ribeirão (PE). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.