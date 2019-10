Pedro Scooby deixa comentário misterioso em foto de suposto affair, Cintia Dicker

22/10/2019 | 12:11



Você deve ter visto que Pedro Scooby está curtindo a companhia do filhos em Portugal, enquanto Luana Piovani veio para uma viagem ao Brasil. Mas mesmo longe das terras brasileiras, o surfista não deixou de curtir e comentar uma legenda de sua suposta affair, Cintia Dicker, modelo que protagonizou cenas de romance com Scooby durante o Rock In Rio.

Na tarde da última segunda-feira, dia 21, a modelo postou uma foto em seu Instagram em um mar do Nordeste, e escreveu o seguinte:

Saudade do nosso nordeste. Contando os dias para o réveillon em Carneiros.

Momentos depois, Pedro deixou um comentário sucinto, mas bem misterioso: o emoji de um relógio, dando a entender que ele também estava contando os dias para o evento.

Claro que essa mensagem deixou uma pulga atrás da orelha dos seguidores, que começaram a especular um possível relacionamento:

Vocês formam um casal perfeito, escreveu uma fã do casal.

Aaaah como eu torço pra dar certo vocês dois, comentou outra.