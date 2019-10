Fátima Bernardes celebra aniversário dos trigêmeos pela segunda vez e posta declaração

22/10/2019 | 12:10



Fátima Bernardes comemorou pela segunda vez o aniversário de seus filhos trigêmeos, que completaram 22 anos de idade. No Instagram, a apresentadora revelou detalhes da comemoração ao posar com os herdeiros, Beatriz, Laura e Vinícius, frutos da relação com William Bonner.

Na legenda, Fátima se declarou de forma fofa para os filhos e ainda revelou que as fotos entregam ordem do nascimento deles:

Há 22 anos minha vida mudou totalmente. Sabia que nunca mais seria completamente feliz, se eles não estivessem bem. Muita gratidão por tudo que já vivemos juntos. Em tempo, as fotos individuais estão na ordem do nascimento deles, escreveu.

Túlio Gadêlha, namorado da artista global, não resistiu e deixou seu elogio para amada:

Mas é gata essa minha namorada! Parabéns turminha! Feliz em ver tantos sorrisos!, escreveu na caixa de comentários.