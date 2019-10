5 passeios imperdíveis para o público geek em São Paulo

Da Redação, com assessoria



Ser geek é mais do que um gosto. É um estilo de vida. No Brasil, este público movimentou R$ 160 milhões em 2018. Os números da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram a importância desse mercado. Tanto é que o estado de São Paulo tem uma série de opções de lazer voltadas para os fças de cultura pop. Aqui, a plataforma de eventos Sympla separou cinco passeios imperdíveis, que vão de um bar temático até o planetário.

A exposição que celebra os 80 anos do Homem-Morcego reúne cenografia, acervo com quadrinhos e outros itens raros, além de textos explicativos que contam a evolução e a importância de um dos personagens mais famosos do mundo. O acervo também inclui itens da coleção de Marcio Escoteiro, maior colecionador de Batman do Brasil e um dos maiores do mundo.

Bar e restaurante voltado para o universo geek, hot dogs e porções para dividir, milk shakes, sobremesas e drinks, como “one of a kind”, que leva tequila, licor de pêssego, xarope de gengibre e limão siciliano e tem a aparência do robozinho BB-8, de Star Wars. O local recebe ainda exposições e eventos de séries e filmes, como Game of Thrones, The Umbrella Academy e O Senhor dos Anéis.

Se você é fã de jogos de tabuleiro, a Ludus Luderia é uma boa pedida. A casa conta com mais de 900 games – e monitores que ensinam a jogar, caso você não saiba. Conta com diversas opções de bebidas, lanches e petiscos.

Fãs de HQ, preparem-se: a Comix é a maior loja de quadrinhos e mangás do Brasil! Vale uma visita para se atualizar das novidades ou mesmo procurar aquela edição rara que você não acha em lugar nenhum.

Depois de tanto passear pelo mundo da ficção, vale aproveitar para conhecer melhor o universo. O planetário no Parque o Ibirapuera foi reaberto após uma longa reforma e conta com apresentações temáticas e observações de estrelas.

