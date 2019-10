Instagram: como colocar um Story em Destaques

Bianca Bellucci



22/10/2019 | 10:48

Os Stories do Instagram servem para mostrar pequenos momentos do dia a dia do usuário e ficam disponíveis por 24 horas. Porém, caso alguma foto ou algum vídeo mereça mais tempo em sua timeline, é possível marcá-lo na seção Destaques. Essa área permite criar pastas e adicionar Stories novos e antigos. Abaixo, você confere como realizar a ação.

Como colocar um Story atual em Destaques

1. Acesse o Story que você acabou de publicar e quer deixar em destaque no Instagram.

2. Na parte inferior da tela, clique em “Destaque”.

3. Crie um nome para a pastinha. Depois, dê um toque em “Adicionar”.

4. Pronto! O Story ficará em destaque no seu Instagram.

Como colocar um Story antigo em Destaques

1. Caso você queira adicionar um Story que já foi arquivado, vá até seu perfil e clique nos três traços.

2. Acesse “Arquivar”.

3. Selecione o Story que você quer deixar em Destaques.

4. Dê um toque em “Destaque”.

5. Selecione uma pasta existente ou crie uma nova. Pronto! O Story estará disponível em seu Instagram.

