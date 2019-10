5 lugares divertidos para aproveitar a noite em Orlando

Redação



Ao pensar em Orlando, a primeira coisa que vêm à cabeça da maioria das pessoas é: parque temático e compras. É claro que não dá para culpá-las, afinal, a cidade é endereço dos melhores centros de diversão do mundo e de um bocado de lojas e outlets. No entanto, há também uma série de lugares para aproveitar a noite em Orlando.

Lugares para aproveitar a noite em Orlando

1. Lions Pride Orlando

O Lions Pride Orlando é um pub temático, destinado ao público fissurado por futebol. Fica no centro de Orlando e foi inaugurado em maio de 2017, em parceria com o clube de futebol local, o Orlando City Soccer Club.

O bar é praticamente uma extensão do estádio, tanto que é ali que torcedores e, inclusive, os próprios jogadores se reúnem após as partidas.

O local dispõe de telões, para que todo mundo possa acompanhar as partidas durante o dia todo, além de várias mesas e cadeiras para juntar os amigos. O cardápio é farto, e há uma loja com produtos oficiais do Orlando City.

Endereço: 123 W Church St, Orlando, FL 32801

2. The Outta Control Magic Comedy Dinner Show

Um dos grandes atrativos de Orlando é a cultura. A cidade conta com vários museus, teatros e casas de show, como o espetáculo de comédia The Outta Control Magic Comedy Dinner Show, no Wonderworks.

A diversão do passeio começa já do lado de fora, antes mesmo da primeira piada ser contada. Isso porque o local fica dentro do Wonderworks, uma casa construída de cabeça para baixo, localizada no International Drive, a avenida mais turística da cidade.

Além do show de comédia, o Wonderworks oferece várias outras atrações. Para se ter ideia, é possível sentir a temperatura da água estava no momento em que o Titanic afundou e também fazer uma visitinha em uma câmara de gravidade zero.

No The Outta Control Magic Comedy Dinner Show, além da risada garantida, é possível, de acordo com a programação, pegar um dia de show de mágica. Por isso, antes de se dirigir ao local, vale a pena entrar em contato para saber qual é a atração agendada. E para jantar, a casa oferece pizza e outros petiscos, como pipoca.

Endereço: 9067 International Dr, Orlando, FL 32819-9316

3. Red Coconut Club

O Red Coconut Club é uma casa noturna que fica dentro do complexo CityWalk, da Universal. Além de arrepiar nos passinhos enquanto curtem um som, os visitantes do bar podem se deliciar com a seleção de coquetéis, capazes de deixar qualquer noite mais saborosa. O povo que frequenta o bar é bem animado, o que favorece novas amizades.

Endereço: 6000 Universal Blvd, Orlando, FL 32819-7640

4. Pointe Orlando

Localizado na International Drive, o Pointe Orlando é uma espécie de galeria comercial que reúne vários estabelecimentos, dentre eles lojas, restaurantes, bares, casas noturnas e entretenimento como um todo. As lojas não têm muito apelo, mas o agito toma conta do espaço depois que a noite cai. Vale a pena jantar por lá e, depois, emendar a noite em alguns dos diversos bares abertos.

Endereço: 9101 International Dr, Ao lado da casa invertida, Orlando, FL 32819-8124

5. Howl at the Moon Orlando

Quem procura uma noite animada, com muita música, luzes coloridas, pessoas dançando praticamente todas juntas e coquetéis refrescantes, pode se esbaldar no Howl at the Moon Orlando. O local costuma encher de turistas e moradores em busca de uma noitada divertida.

Outra boa notícia é que o clube também está na International Drive. Portanto, o acesso é fácil e próximo aos principais hotéis de Orlando.

Endereço: 8815 International Dr, Orlando, FL 32819-9320

