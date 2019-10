9 lugares para tomar café na Nova Zelândia

Redação



22/10/2019 | 10:18

A Nova Zelândia é um lugar especial para os apaixonados por café. Apesar de não produzir o grão, o país possui mais de 300 torrefações espalhadas pelo seu território. Nos anos 1980 e 1990, a região teve um boom com o consumo da bebida, o que resultou na criação do famoso “Flat White”, método com dois shots de espresso.

Por esse motivo, para quem está pensando em passar um tempo neste país, o neozelandês Marco Kerkmeester, dono da primeira unidade do Santo Grão no Brasil, preparou uma lista com nove lugares imperdíveis para conhecer e tomar café.

Lugares para tomar café na Nova Zelândia

Caffetteria Allpress

O espaço, localizado em Auckland, foi criado por Michael Allpress, um pioneiro na oferta de café com boa qualidade na Nova Zelândia. Os grãos são torrados no próprio local, com “Air Roasters” desenhado e manufaturado pelo proprietário da casa.

A loja fica dentro de um galpão antigo, em uma rua lateral, escondida no centro da cidade. É um ponto de encontro entre pessoas descoladas, artistas e executivos jovens. Além do bom café, há serviços de balcão, brunch e almoço.

Atomic Café

Dentro de um galpão industrial, em Kingsland, o Atomic Café tem torrefação aberta. O local foi um dos precursores da bebida em Auckland nos anos 1990. Cafés deliciosos e pratos interessantes estão à disposição. O blend de café espresso “Veloce” torrado mais escuro e com uma textura aveludada e amargor de cacau a 70% é ideal para quem ama café com leite.

Dear Jervois

A unidade tem um dos brunches mais badalados de Auckland. Além do famoso Flat White, que é servido bem sedoso, a cafeteria tem famosos ovos beneditos e saladas de frango com molho de Yuzu e raddish.

Ozone – Grey Lynn

Com lojas em Londres, na Inglaterra, e New Plymouth, a Ozone é um novo player de cafés em Auckland. O espaço, localizado em um galpão moderno com madeira reciclada, tem torrefação própria, café da manhã, almoço e jantar.

Amano’s – Britomart

A Amano’s lembra muito o Santo Grão do Brasil. Em um local aconchegante, o café fica situado no coração de Auckland. O estabelecimento, além de lindo e cheio de vida, oferece café da manhã, almoço e jantar. No fim do dia, é uma ótima opção de local para happy hour.

Crave Café

O Crave é um café de bairro de Morningside, em Auckland. Foi criado por moradores de Kingsland e não tem fins lucrativos. O objetivo do local é que as pessoas do bairro se conheçam e interajam. É um ponto de encontro de jovens nos fins de semana.

L’Affare – Te Aro

O local tem quase 30 anos e foi um dos precursores na cidade de Wellington. Tem um blend especial chamado Lafarre Crema e Gusto.

Prefab – Te Aro

Também localizado em Wellington, este café, criado pelo torrador mestre Jeff Kennedy e por Bridget Dunn, é o mais badalado espaço para almoço da capital, já que constantemente está com filas de espera.

Bespoke Kitchen

O espaço em Queenstown é famoso pelo café da manhã e está sempre lotado. A cidade recebe muitos turistas, mas a cafeteria sempre está cheia de moradores locais. A unidade é descontraída, e os produtos têm muita qualidade.

Países da Oceania: belezas naturais

A Austrália é o maior dos países da Oceania. É dividida em seis regiões e conta ainda com diversas ilhas. A principal delas é a da Tasmânia. Já a Nova Zelândia é um país insular, localizado ao sul da região, formado por duas massas de terra principais, conhecidas como Ilha Norte e Ilha Sul. Uma é mais linda que a outra.

Tanto Austrália quanto Nova Zelândia esbanjam opções quando o tema é beleza natural. Parques, praias e cavernas são algumas das opções que não podem deixar de ser conferidas ao visitar os países da Oceania. Confira alguns pontos de visitação que podem entrar no roteiro: