Baep prende foragido da Justiça na Sacadura Cabral

22/10/2019 | 10:09



Por volta de 8h desta terça-feira (22) polícias do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam Thiago Mello dos Santos, 25 anos, na Rua Romaria, na Sacadura Cabral, em Santo André. Ele era foragido da Justiça por ter participado de uma tentativa de latrocínio ocorrido no dia 10 de setembro a um advogado.

Além desse crime Santos já tinha sido preso por tráfico de drogas. Segundo os policiais, a busca foi efetuada mediante denúncia anônima e o suspeito tentou resistir. O caso está sendo registrado no 1º DP (Centro). Santos será encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade.

O CRIME

No dia 10 de setembro, Santos e outro comparsa roubaram a bolsa de uma mulher. A vítima era mãe do advogado Carlos Eduardo Barbosa, 44 anos, que foi procurar os bandidos. Ao notarem a presença do homem os bandidos efetuaram dois disparos contra o advogado.

Barbosa foi socorrido e não teve complicações. Na época o crime foi registrado no 1º DP (Centro) como latrocínio.