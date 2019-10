Lucas Lucco desabafa sobre internação da noiva na UTI

22/10/2019 | 09:11



Lucas Lucco usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, dia 22, para falar sobre sua noiva, Lorena Carvalho, que está internada na UTI de um hospital depois de passar mal após sofrer um aborto espontâneo.

Enquanto você não volta pra casa, você pede pra eu ser forte. Mas enquanto você não volta pro meu abraço eu penso: Como é que eu posso ser forte se quando eu me sentia fraco era ela que me ajudava a levantar? Enquanto você não volta pra gente rir junto eu fico orando pro médico dos médicos, nosso Senhor Jesus, pedindo pra Ele zelar de você como você tem zelado de mim nos últimos anos. Enquanto você não volta pra gente orar junto antes de dormir, eu peço pra Deus neste silêncio que faz sem você aqui, com fé e certeza de que logo eu vou começar a arrumar o quarto que eu deixei bagunçado pra você não brigar, isso tudo, enquanto você não volta pra casa, escreveu ele.

Devido ao estado de saúde de Lorena, Lucas precisou cancelar seus shows no no Festival A6, em Umuarama, Paraná, no último sábado, dia 19, e na Band Farra Fest, que acontece em Mogi Mirim, São Paulo, neste domingo, dia 20.

Após negar, em entrevista ao colunista Leo Dias, que Lorena estivesse grávida, o cantor sertanejo anunciou, no início de outubro, que eles haviam perdido o bebê, após um pouco mais de dois meses de gestação. O casal, que tem um relacionamento de idas e vindas desde 2013, anunciou o noivado em agosto de 2019.