Mini confirma lançamento do John Cooper Works Countryman no Brasil

Da Redação, com assessoria



22/10/2019 | 09:18

O novo Mini John Cooper Works Countryman está com o passaporte carimbado para o Brasil. A versão top de linha do modelo fará sua estreia no mercado nacional no último bimestre deste ano. Equipado com a mais nova geração do motor de quatro cilindros desenvolvida para os modelos John Cooper Works, além de utilizar a tecnologia Mini Twinpower Turbo, o esportivo é um dos modelos mais potentes da história da marca.

Potência Mini John Cooper Works Countryman

Sob o capô, o conjunto agrega um propulsor 2.0 turbo de 306 cv de potência (cerca de 75 cv a mais do que a unidade motriz anterior) e 45,8 kgfm de torque, que está conectado a uma nova transmissão automática Steptronic, de oito marchas, e a tração integral ALL4. A motorização mais potente e eficiente proporciona ao modelo uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,1 segundos e velocidade máxima de 250 km/h.

A data de lançamento, assim como o preço sugerido e as especificações técnicas, serão divulgados em breve pela marca britânica.

