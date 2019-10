22/10/2019 | 07:24



O ex-jogador de futebol Vampeta é o convidado do programa Transmissão, que vai ao nesta terça, 22, à meia-noite, no Canal Brasil. As cantoras e apresentadoras Linn da Quebrada e Jup do Bairro batem um papo descontraído com o atleta, que relembra histórias do tempo em que era o terror das defesas adversárias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.