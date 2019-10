Ato pró-Franco Montoro vira ode ao antigo PSDB na Assembleia

Daniel Tossato

22/10/2019 | 07:00



Sessão solene realizada na noite de ontem na Assembleia Legislativa em homenagem à memória do ex-governador Franco Montoro (1916-1999) virou exaltação ao antigo PSDB. Um dos fundadores da legenda, em 1988, Montoro foi lembrado em atividade organizada pela deputada estadual Carla Morando, atual líder do PSDB na Assembleia e com domicílio eleitoral em São Bernardo.



O ato colocou na mesma mesa o governador João Doria (PSDB) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) – o primeiro, pupilo do segundo, foi acusado de traição eleitoral em meio ao pleito presidencial ao inclinar para Jair Bolsonaro (PSL). A eleição, aliás, expôs racha entre os chamados cabeças pretas (ala mais jovem do tucanato) e a velha guarda.



Mas ontem todas as crises foram deixadas de lado em várias citações elogiosas a Montoro e ao antigo tucanato. A mesa era composta, além de Doria e Alckmin, pelo presidente nacional do tucanato, Bruno Araújo, pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, pelo presidente da Assembleia, Cauê Macris, e por Carla, que conduziu os trabalhos. Filho do ex-governador, Ricardo Montoro também esteve entre as autoridades e recebeu uma placa. O senador José Serra (PSDB) gravou vídeo relembrando histórias com Montoro.



“A biografia de Franco Montoro é algo perfeito para um homem público”, disse Morando. “Montoro era visionário. Liderou o movimento das Diretas Já, falou em integração da América Latina”, elogiou Alckmin. “Montoro foi um dos raros a visitar meu pai (João), exilado em Paris (na França, após ter mandato de deputado cassado)”, lembrou Doria.



“Fico lisonjeada em presidir uma sessão como essa”, declarou Carla, que foi elogiada pelos presentes pela proposta.