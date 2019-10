Caixa antecipa cronograma de pagamento do FGTS para 2019

Soraia Abreu Pedrozo

22/10/2019 | 07:29



Quem ainda não sacou o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), limitado ao valor de R$ 500 por conta, ativa ou inativa, terá o dinheiro em mãos ainda neste ano. Até então, pelo cronograma que segue o aniversário do trabalhador, quem nasceu de julho a dezembro só teria acesso ao dinheiro entre janeiro e março de 2020. A partir de agora, pela nova tabela, todos receberão até 18 de dezembro.

A data limite para recebimento dos valores, porém, continua sendo 31 de março do ano que vem. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.

Serão enquadrados no novo cronograma tanto o correntista que abriu conta no banco depois de 24 de julho – e, portanto, não entrou no primeiro lote, dividido em três datas entre setembro e este mês –, quanto quem não possui conta na Caixa. Para quem tem conta-corrente, é necessário informar o banco sobre a preferência de crédito na conta, se for o caso. Já aos que possuem conta-poupança, o depósito é automático. Quem não quiser acessar os recursos também precisa avisar o banco.

Na sexta-feira, primeiro dia do saque conforme o aniversário, muitos trabalhadores não conseguiram retirar a verba, seja por erros no sistema ou inconsistência nos dados – a exemplo de FGTS com o nome de solteira e a conta no banco com o nome de casada. Quem tiver qualquer problema deve procurar agência da Caixa. Uma vez identificado e solucionado o problema, é feita liberação manual de pagamento, que ocorrerá em cinco dias úteis.

A fim de auxiliar o saque e sanar dúvidas, as agências da Caixa abrirão em horário estendido na sexta e na segunda – as que abrem às 10h, iniciarão atendimento uma hora antes e encerrarão uma hora depois. No sábado, funcionarão das 9h às 15h. Para saber quais unidades irão operar nesse esquema, basta acessar http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/saque-FGTS/horario-estendido/Paginas/default.aspx.