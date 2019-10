Ramalhão ainda estuda acordo com Saul

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/10/2019 | 07:00



O início da semana foi movimentado no Santo André após revelação feita pelo Diário, domingo, de que o empresário Saul Klein, filho de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, estaria disposto a investir R$ 7 milhões para assumir o controle total do departamento de futebol do clube, que se prepara para disputar o Campeonato Paulista.



Em nota, a diretoria do Ramalhão disse que ainda não tem nada certo e que as negociações estão em andamento. “Esclarecemos que estamos aguardando proposta formal para administração do futebol profissional do clube. Os contatos feitos até o presente momento foram através dos departamentos jurídicos do clube e do empresário Saul Klein para estudo de documentos e possível viabilização de parceria”, informou a diretoria.



O interesse de Saul Klein no futebol do Santo André apareceu há um mês, quando o empresário percebeu que não conseguiria comandar trabalho de renovação das categorias de base do São Caetano. Em conflito com o então presidente, Nairo Ferreira de Souza, ele decidiu mudar de lado e passou a negociar com o rival, mas até agora as partes não chegaram a uma definição.



Um dos pilares do acordo é o ex-jogador Adãozinho, ídolo do São Caetano e que foi crucial no acesso do Santo André para a elite do Paulistão em 2001. Ele seria o homem de confiança de Saul na gestão do Santo André, tanto que assistiu ao jogo contra o Azulão, semana passada, em Suzano, ao lado da diretoria andreense.



Mesmo sem nenhuma conclusão, o Santo André deve iniciar esta semana a montagem do elenco para o Paulistão. A expectativa no clube é que, mesmo que o acordo prospere, a burocracia impeça que tenha influência imediata na contratação do elenco para 2020.