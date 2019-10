Rivais começam a decidir sábado quem vai à final da Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/10/2019 | 07:00



EC São Bernardo e São Caetano começam a decidir no fim de semana quem avança à final da Copa Paulista. As datas e horários dos jogos foram definidos ontem, em reunião com os clubes envolvidos na sede da Federação, em São Paulo. O primeiro clássico será sábado, às 16h30, no 1ª de Maio, já que o Azulão, por ter feito melhor campanha somadas todas as fases, tem a vantagem de decidir em casa, no outro sábado, dia 2, também às 16h30.



A outra semifinal, entre XV e Mirassol, será decidida nos dois próximos domingos, às 11h, sendo que a segunda partida será em Piracicaba.

Foi confirmado também que os quatro jogos da semifinal, assim como as duas partidas da decisão, serão transmitidas ao vivo pela Fox Sport.

A única vantagem do São Caetano por ter a melhor campanha é decidir em casa. Caso aconteça empate na somatória dos placares do primeiro e do segundo jogo, a decisão da vaga será nos pênaltis.



O campeão da Copa Paulista terá direito de escolher entre a vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2020 – o vice fica com o que sobrar. Até por respeito aos adversários, os clubes evitam projetar publicamente o título, mas as quatro diretorias estão propensas a optar pelo lugar disponível na Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro.



PREPARAÇÃO

O técnico do EC São Bernardo, Renato Peixe, que ontem participou do programa Diário Esportivo, da DGABC TV, está eufórico por ter chegado à semifinal já no seu primeiro trabalho à frente de uma equipe – esse também é o debute do Cachorrão na Copa Paulista. Ele, no entanto, pediu pés no chão para seus jogadores.



“Não temos de fazer nada diferente do que vínhamos fazendo. Trabalhar com tranquilidade durante a semana e se preparar para esse clássico, que será complicado porque teremos adversário de peso pela frente”, comentou Peixe.



Do outro lado, Marcelo Vilar também pediu atenção. “Agora não tem mais chance de recuperar. É mata-mata e esperamos dificuldade. Estou acompanhando o São Bernardo, é time que não tem muito investimento, não tem grandes nomes, mas o Renato Peixe tem feito grande trabalho e vai disputar de igual para igual”, aposta o treinador são-caetanense.