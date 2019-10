Vaga da região no PT vira polêmica

Raphael Rocha



21/10/2019



No sábado, o PT estadual realizou seu congresso para escolher o ex-prefeito Luiz Marinho, de São Bernardo, como presidente paulista do partido mais uma vez. Mas a discussão agora fica em torno da composição da executiva, grupo que auxilia no dia a dia partidário. Tradicionalmente, o Grande ABC tem direito a uma cadeira nesse seleto bloco. Atualmente, a vaga está com o ex-vereador de Diadema Manoel Eduardo Marinho, o Maninho. Porém, há articulação para que o ex-deputado estadual Luiz Turco, de Santo André, seja o representante regional na nata do petismo paulista. Maninho já identificou esse movimento e, durante o congresso, avisou que não abre mão de seu espaço na executiva. Nada contra Turco, ele tem repetido aos militantes, entretanto, diz ser necessária sua manutenção.

Mauaense

Movimento regional busca convencer o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (Patriota) a ingressar na corrida eleitoral em Mauá, e não em Ribeirão, como tem ensaiado nos últimos meses. A articulação envolve os prefeitos Paulo Serra (PSDB-Santo André) e Orlando Morando (PSDB-São Bernardo). Volpi foi candidato a prefeito de Mauá em 2016, ficou na terceira colocação, mas com votação (37.065 votos) considerada surpreendente, porém, ele avalia ter mais chances de retornar à administração de Ribeirão. Volpi precisa tomar decisão até abril, seis meses antes do pleito.

Novo – 1

O deputado federal Vinicius Poit (Novo) gravou vídeo convocando militantes a comparecerem ao almoço de arrecadação de recursos eleitorais, promovido no domingo. “Temos de bater metas de 150 mil filiados e R$ 60 mil em arrecadação. Santo André está um pouco atrás ainda. Depende de nós, dos andreenses que querem uma Santo André nova de verdade”, reclamou o parlamentar.

Novo – 2

Curiosamente, a direção andreense do Partido Novo, na semana passada, celebrou o fato de ter atingido a marca de R$ 60 mil em arrecadação para o fundo eleitoral montado pela legenda para o ano que vem. Até fará um coquetel para comemorar os números recentes. O Novo discute ter candidato próprio na eleição do ano que vem.



Ausência

No sábado, a Câmara de São Caetano organizou cerimônia de entrega da Medalha dos Autonomistas, focada em autoridades que contribuíram para o desenvolvimento da educação na cidade. Quase todos os vereadores estiveram presentes na solenidade. O quase ficou pela ausência do parlamentar César Oliva (PL). A falta do vereador virou comentário na classe política e entre os homenageados.

PSB de Sto.André – 1

A crise instalada no PSB de Santo André tende a permanecer até hoje, quando está marcada uma reunião entre o atual presidente do partido na cidade, Donay Neto, com o deputado estadual Caio França, filho do ex-governador Márcio França. Neste encontro deverá ser traçado qual caminho a legenda tomará na eleição do ano que vem e também a respeito da cizânia criada com a possibilidade de filiação do ex-prefeito João Avamileno e do empresário Erick Eloi, ambos ex-PT.

PSB de Sto.André – 2

A celeuma se intensificou com declarações do ex-vereador Ailton Lima (PSB), que desautorizou Donay Neto a responder pelo partido e, ainda por cima, ameaçou não conceder legenda de tentativa de reeleição dos vereadores Marcos da Farmácia e Jorge Kina. Os dois parlamentares se reuniram com Donay demonstrando preocupação com a postura de Ailton, que é pré-candidato à Prefeitura de Santo André na oposição ao prefeito Paulo Serra (PSDB).