Jardim Caçula celebra opções de lazer e serviços gratuitos

22/10/2019 | 07:00



Atendimento odontológico, medição de pressão arterial, teste de glicemia, distribuição de algodão-doce para a criançada, esmaltamento de unhas, higienização de pele, cortes de cabelo e de barba. A população do Jardim Caçula, em Ribeirão Pires, compareceu em peso para usufruir dos diversos serviços oferecidos pela ação Diário do Grande ABC nos Bairros, realizada sábado na EE Di Cavalcanti.

O evento contou com a presença do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB). “É uma ação que oferece diversos serviços para as pessoas. Dá para tirar carteira de trabalho, resolver problemas no fim de semana, principalmente para quem não tem tempo”, disse o chefe do Executivo.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Flávia Dotto acompanhou o prefeito na visita e comemorou a prestação de serviços como manicure, pedicure, corte e escova, oferecido por alunos das aulas do Fundo Social. “Para elas é interessante pois vão para a aula prática e a população gosta. É importante para a população. Muitos não têm acesso”, disse.

Diretora do local, Janaina Verônica de Assunção Pereira celebrou a presença das pessoas e as ações oferecidas. Ela acha que o evento aproxima a família dos alunos da escola e oferece possibilidades de serviços para quem não está no Centro.

José Alves de Araújo, 66 anos, foi um dos que aproveitaram a oportunidade para dar um ‘trato’ na barba, cabelo e sobrancelha. “Estou gostando muito. Esse tipo de ação é muito importante para a população.”

E quem se responsabilizou por mudar o visual de José foi Giselle Santos Ferreira, que está fazendo cursos por meio do Fundo Social de Solidariedade municipal. “Estou adorando o aprendizado e estar aqui, ajudando as pessoas, é algo muito gratificante”. A professora Shirlei Leoncio estava fiscalizando para que tudo corresse bem. “Movimento intenso o dia todo”, celebrou. “Trouxemos cerca de 50 alunos. Para eles é ótimo”, disse.

Aluno do 6º ano do ensino fundamental, Gustavo Nascimento da Silva, 13, escutou atento as explicações sobre cobras, aranhas e insetos. “Aprendi os nomes científicos deles”, disse. E aproveitou para se divertir também. “Comi algodão-doce, pipoca, tomei suco.”

Evento ofereceu orientações e atendimentos de saúde à população

As pessoas que foram sábado ao Diário do Grande ABC nos Bairros na EE Di Cavalcanti, em Ribeirão Pires, contaram com ações de saúde, como avaliação odontológica, orientação sobre DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), e vacinação contra sarampo, entre outras opções.

A dentista Mariana Virginelli passou o dia avaliando a saúde bucal dos presentes, principalmente das crianças. “Olhamos os dentes, distribuímos escovas, orientamos quem precisa de tratamento. Essa possibilidade é boa até para os pais, que muitas vezes não têm tempo de levar os filhos ao dentista”, disse. Já Vanessa Mair e Felipe Aquino, da USP (Universidade de São Paulo), mediram pressão arterial e fizeram eletrocardiograma de crianças.

Iuquio Ywasaki, 44 anos, passou pelo local para medir a pressão arterial, que na semana anterior estava alterada. “Agora está boa. Esse evento é fundamental, pois muita gente não tem tempo. E a região é afastada do Centro, então, ajuda de forma geral”, afirmou.

OPORTUNIDADE

Com a ação, a família se sente parte da escola e a vê com outros olhos. Para os alunos é bom, pois é uma região longe do Centro. Quando tem algo diferente, para eles é coisa ‘de outro mundo’. - Janaina Verônica Marcondes, diretora da EE Di Cavalcanti