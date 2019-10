UBSs de Ribeirão Pires terão programação para mulheres

Da Redação



22/10/2019 | 07:00



As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Ribeirão Pires sediarão o Pink Day manhã, das 8h às 17h, evento que reforçará a importância de exames preventivos e orientações para as moradoras da cidade.

Ainda dentro da proposta do Outubro Rosa, a ação contará com palestras gratuitas de conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, entre outras doenças, controle de glicemia e pressão arterial, coleta do papanicolau, testes rápidos de HIV e sífilis, emissão do Cartão SUS (Sistema Único de Saúde), atualização da carteirinha de vacinação, eletrocardiograma, entre outros.

Até o fim do mês, profissionais da Secretaria de Saúde promovem ações de conscientização gratuitas, além de mutirões de exames – mamografia e transvaginal, e o reforço da divulgação dos serviços disponíveis de forma permanente na rede municipal.

No Hospital e Maternidade São Lucas, unidade da Prefeitura que abriga o Centro de Referência da Mulher, está sendo realizado, aos sábados, mutirão de exames de mamografia. São distribuídas 20 senhas por dia de ação, às 8h. Não é necessário agendamento – basta levar pedido médico do exame devidamente preenchido e o RG da paciente.