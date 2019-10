População do Parque Novo Oratório cobra melhorias em unidade de saúde

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/10/2019 | 07:00



Os munícipes do Parque Novo Oratório, em Santo André, reclamam de problemas na US (Unidade de Saúde) localizada na Rua Irlanda. Segundo os moradores, é preciso aguardar até 120 dias para conseguir consulta com clínico geral. Além disso, pontuam a falta de remédios e ressaltam problemas na infraestrutura.

O aposentado Demerval Ribeiro, 80 anos, avalia que sempre que chega à unidade presencia desorganização nos atendimentos. Morador do bairro há 32 anos, ele diz que, após cirurgia de ponte de safena recente, precisa passar regularmente com médico. “No fim de setembro, vim até o posto marcar com o clínico e, para minha surpresa, a consulta ficou agendada só para o dia 12 de dezembro. Graças a Deus, não é nada grave, mas e se fosse?”, questiona.

A também aposentada Sebastiana Chagas, 85, observa que todo mês precisa retirar medicamentos de uso contínuo para pressão arterial, mas não encontra na unidade. “Fazia uns dois meses que não consigo retirar o remédio Losartana. Neste mês consegui. Já o medicamento Furosemida vou precisar comprar em farmácia, pois não tem aqui (na unidade)”, disse.

A equipe do Diário esteve na unidade de saúde ontem e conversou com funcionários do local, que confirmaram os problemas.

O mecânico, Maurício Marques, 49, saiu da US sem o medicamento Propafenona, destinado ao tratamento de taquiarritmias. “Vou embora para casa sem o remédio. Dependendo de onde compro, pode custar até R$ 80”, comenta.

A dona de casa Eliana Maria dos Santos, 43, ressalta que a espera por consulta é de, no mínimo, dois meses. “Sempre esperamos por clínico geral ou ginecologista. Acredito que uns dois, três anos atrás, essa unidade tinha mais médicos e não faltavam remédios.”

Questionada, a Prefeitura de Santo André informou, por meio de nota, que nenhum paciente que passa pela US fica sem atendimento ou avaliação prévia. “A demora na marcação de consultas tem ocorrido, excepcionalmente, por conta da falta de clínico geral na unidade, questão que já está sendo resolvida tendo em vista que novos profissionais estão em via de contratação.”

O fornecimento de Furosemida sofreu interrupção temporária, que será regularizado em até 30 dias, conforme a administração. Em relação à organização da unidade, foi observado que a US “está em processo de restruturação para melhor atendimento da população”.