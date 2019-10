Milton Nascimento publica nota contra deputado que usou 'Coração de Estudante'

21/10/2019 | 19:47



Em seu perfil no Instagram, o músico Milton Nascimento publicou uma nota de repúdio contra o deputado estadual de Minas Gerais Coronel Henrique (PSL/MG). Na postagem, a equipe do artista afirma que o parlamentar usou indevidamente em uma propaganda institucional a música Coração de Estudante, de Milton e Wagner Tiso, sem autorização.

Ainda segundo a publicação, o deputado não pediu aos autores permissão para usar a canção em seu material. A assessoria de Milton informa que a editora da música foi acionada pelos autores e deve entrar com uma ação judicial. Contatada, a assessoria do deputado informou que deve divulgar um posicionamento sobre o assunto.

No ano passado, o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, enviou uma notificação judicial por meio de sua advogada pedindo para o presidente Donald Trump parar de usar a música Livin' on the Edge em seus comícios. Na carta, a advogada da banda cita o Lanham Act, uma lei americana que protege conteúdo intelectual, destacando o trecho que proíbe "qualquer designação falsa ou descrição enganosa ou representação de fato que possa causar confusão ou sugerir afiliação, conexão ou associação de uma pessoa a outra, como patrocínio ou apoio".