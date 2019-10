Luchelle Furtado



21/10/2019 | 19:18

Existem turistas que gostam de aproveitar os dias de folga com os pés na areia, já outros querem curtir a badalação de uma metrópole. No meio de tantos destinos, conhecer as cavernas mais lindas do mundo pode ser uma atração e tanto. Pensando nisso, o Rota de Férias selecionou alguns destinos que estão espalhados por todos os continentes. Confira na galeria:

Cavernas mais lindas do mundo