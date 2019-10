E o Grande ABC ganha uma piscina olímpica

Ademir Medici

Quinta-feira, 22 de outubro de 1959: realizadas as primeiras provas oficiais na piscina olímpica construída pela Prefeitura no Complexo Pedro Dell’Antonia, como parte da edição XXIV dos Jogos Abertos do Interior, os primeiros disputados na região.

Dois destaques:

1º – Moacyr Rebelo, de Santos, foi o primeiro a vencer uma prova ali disputada.

2º – O nadador Abílio Couto assistiu às provas. Ele foi o primeiro brasileiro a atravessar o Canal da Mancha, em 1958, um ano antes dos JAI em Santo André, quebrando duas vezes o recorde mundial.

A cidade de Santos venceu as provas classificatórias de natação no masculino; Rio Claro, no feminino.

Na prestação de contas do seu governo (1956 a 1959), o prefeito Pedro Dell’Antonia focaliza a piscina olímpica construída, assinalando:

1 – A piscina tem um tanque de 50 x 25 metros. Na cabeceira da esquerda foi construída a torre dos saltos, contando duas plataformas de 10 e 5 metros e dois trampolins.

2 – Duas são as profundidades do tanque: na cabeceira da torre de saltos a profundidade é de 5 metros em toda a sua largura e até 12 metros do seu comprimento, onde é iniciada uma suave rampa, até atingir a profundidade de 1,80 m, profundidade esta que é conservada até a cabeceira oposta.</CS>

3 – O tanque, com iluminação aérea e submarina, possibilita atividades desportivas e sociais à noite.

4 – Há equipamento com entrada de linhas para microfone local, telefone e força para as estações de rádio.

5 – Capacidade nas arquibancadas populares: 1.000 pessoas.

6 – Na margem oposta são reservadas arquibancadas armadas para os nadadores e espaço para os juízes.

7 – Estação de tratamento garante a qualidade da água.

