Começa pré-venda para show de Taylor Swift

Vinícius Castelli



22/10/2019 | 07:51



Tem início hoje a pré-venda dos ingressos para show da cantora pop Taylor Swift em São Paulo. No primeiro momento, clientes do C6 Bank (Mastercard) terão de hoje a quinta para adquirir com exclusividade os ingressos – com valores de R$ 150 a R$ 850 – por meio do site www.ticketsforfun.com.br.

O público em geral poderá comprar as entradas pela internet a partir da 0h01 de sexta-feira, e na bilheteria oficial (Av. das Nações Unidas, 17.955) a partir das 10h.

A artista, que já realizou show em evento fechado no País, faz sua primeira apresentação ao público no dia 18 de julho, a partir das 21h, no Allianz Parque (Rua Turiassú, 1.840).

A norte-americana aproveita para divulgar seu último título, Love, sétimo da discografia.